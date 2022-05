Atelier d’écriture en ligne avec Virginie David Maison du livre Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

Ille-et-Vilaine

Atelier d’écriture en ligne avec Virginie David Maison du livre, 21 mai 2022 10:30, Bécherel. Samedi 21 mai, 10h30 Sur place Gratuit, sur inscription, tout public dès 12 ans maisondulivre@rennesmetropole.fr, 02 99 66 65 65 Sur le thème du jardin Une Cerise pour l’hiver Atelier d’écriture en ligne avec Virginie David Samedi 21 Mai, 10h30 – 12h Thème: Jardin Le mois de mai, où il est permis de faire ce qui nous plaît, est propice aux flâneries bucoliques. Histoire de contempler la nature qui continue de s’éveiller et de nous remplir de ses senteurs, couleurs… Le temps d’un moment plaisir pour y cueillir bons mots et autres expressions fleuries qui nous ravissent. Que vous ayez déjà expérimenté ou non l’atelier d’écriture, ce qui compte c’est de s’autoriser à écrire ! De chez vous, grâce à la plateforme Zoom, simple d’installation et d’utilisation, rejoignez un petit groupe et participez à ce rendez-vous « dématérialisé ». Inscription par mail maisondulivre@rennesmetropole.fr ou par téléphone 02 99 66 65 65 Durée de l’atelier 1h30

Gratuit, public ados-adultes Maison du livre 4 route de Montfort 35190 Bécherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine samedi 21 mai – 10h30 à 12h00

Détails Heure : 10:30 - 12:00 Catégories d’évènement: Bécherel, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Maison du livre Adresse 4 route de Montfort 35190 Bécherel Ville Bécherel lieuville Maison du livre Bécherel Departement Ille-et-Vilaine

Maison du livre Bécherel Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/becherel/

Atelier d’écriture en ligne avec Virginie David Maison du livre 2022-05-21 was last modified: by Atelier d’écriture en ligne avec Virginie David Maison du livre Maison du livre 21 mai 2022 10:30 Bécherel Maison du livre BECHEREL

Bécherel Ille-et-Vilaine