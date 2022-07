Atelier de fabrication de papier avec l’artiste Martine Gautier Maison du livre Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

Ille-et-Vilaine

Atelier de fabrication de papier avec l’artiste Martine Gautier Maison du livre, 2 octobre 2022 14:00, Bécherel. Dimanche 2 octobre, 14h00, 16h00 Sur place Gratuit, sur inscription 0299666565, maisondulivre@rennesmetropole.fr, http://maisondulivredebecherel.fr

Apprenez à concevoir vous-mêmes des feuilles de papier Martine Gautier crée des papiers (coton, chanvre, lin, champignons…) et croise les savoir-faire avec des tisserandes, brodeuses, feutrières, associant fibres textiles et fibres de papier. Après une présentation de son travail et de ses livres d’artistes, Martine Gautier vous initie à sa pratique de fabrication du papier à partir de feuilles recyclées. Atelier enfants à 14h

Atelier adultes à 16h Gratuit, durée 1h30. Sur inscription (jauge limitée) : 02 99 66 65 65 – maisondulivre@rennesmetropole.fr Retrouvez le blog de l’artiste ici Maison du livre 4 route de Montfort 35190 Bécherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine dimanche 2 octobre – 14h00 à 15h30

dimanche 2 octobre – 16h00 à 17h30

