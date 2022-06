Atelier d’arts plastiques avec Elize Ducange Maison du livre Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

Atelier d’arts plastiques avec Elize Ducange Maison du livre, 24 août 2022 14:30, Bécherel. Mercredi 24 août, 14h30 Sur place Gratuit, sur inscription http://maisondulivredebecherel.fr, 0299666565, maisondulivre@rennesmetropole.fr atelier en extérieur pour modeler la terre Mercredi 24 août de 14h30 à 17h30 Atelier d’arts plastiques avec Elize Ducange On vous propose un atelier individuel et collectif en plein air avec l’artiste Elize Ducange, artiste plasticienne installée à Bécherel. En plus, goûter offert par la Caravane des Villages de l’AFEL et jeux géants ! Rendez-vous au square de la résidence de la Croix Robert dès 14h30. Pour toute la famille ! Gratuit Infos et inscription au 02 99 66 65 65 / maisondulivre@rennesmetropole.fr Maison du livre 4 route de Montfort 35190 Bécherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine mercredi 24 août – 14h30 à 17h30

