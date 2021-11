Bécherel Maison du livre Bécherel, Ille-et-Vilaine Atelier Carte de Voeux avec Mélanie Dusarse Maison du livre Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

Atelier Carte de Voeux avec Mélanie Dusarse Maison du livre, 22 décembre 2021 14:30, Bécherel. Mercredi 22 décembre, 14h30 Sur place Sur inscription | Gratuit | Tout public 02 99666565, maisondulivre@rennesmetropole.fr Atelier carte de vœux au Batik indonésien avec Mélanie Dusarse Atelier avec Mélanie Dusarse pour créer sa carte de vœux

au Batik indonésien A l’approche de la nouvelle année, on vous propose de créer vous-même votre carte de vœux, de découvrir la pratique du Batik indonésien et d’oublier un peu le temps. Mélanie Dusarse est designer textile et auteure de papiers d’arts depuis plus de 30 ans. Pour créer ces papiers, elle utilise la technique du Batik indonésien (application de cire chaude). Avec cette méthode artisanale, chaque feuille est unique. Le Batik indonésien a été inscrit en 2019 au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO. Maison du livre 4 route de Montfort 35190 Bécherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine mercredi 22 décembre – 14h30 à 16h30

