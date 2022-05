Atelier BD Climat avec Laurent Houssin & Lætitia Rouxel Maison du livre Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

Ille-et-Vilaine

Atelier BD Climat avec Laurent Houssin & Lætitia Rouxel Maison du livre, 5 juin 2022 14:30, Bécherel. Dimanche 5 juin, 14h30 Sur place Gratuit, sur inscription maisondulivre@rennesmetropole.fr, 0299666565, http://maisondulivredebecherel.fr Atelier BD à quatre mains dans le cadre des Rendez-vous aux jardins Dimanche 5 juin à 14h30 Atelier BD avec Laurent Houssin & Lætitia Rouxel « Le changement climatique, le changement de climat, le changement…”

Les auteurs et illustrateurs Laurent Houssin & Lætitia Rouxel vous invitent à réaliser une planche de BD à partir de ce thème. Ils vous apprendront d’abord les rudiments de la BD. Vous pourrez ensuite inventer votre récit et dessiner votre personnage.

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins.

Découvrez les albums de Lætitia Rouxel, Deux mains dans la terre (scénario de Jacques Caplat, éd. Actes Sud, 2020) et de Laurent Houssin, Le potager Rocambole (scénario de Luc Bienvenu, éd. Futuropolis, 2021) pour mieux comprendre la transition écologique. Et en images ! Durée 2h à 2h30

Dès 8 ans

Gratuit, sur inscription : 02 99 66 65 65 – maisondulivre@rennesmetropole.fr Maison du livre 4 route de Montfort 35190 Bécherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine dimanche 5 juin – 14h30 à 16h30

Détails Heure : 14:30 - 16:30 Catégories d’évènement: Bécherel, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Maison du livre Adresse 4 route de Montfort 35190 Bécherel Ville Bécherel Age minimum 9 Age maximum 99 lieuville Maison du livre Bécherel Departement Ille-et-Vilaine

Maison du livre Bécherel Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/becherel/

Atelier BD Climat avec Laurent Houssin & Lætitia Rouxel Maison du livre 2022-06-05 was last modified: by Atelier BD Climat avec Laurent Houssin & Lætitia Rouxel Maison du livre Maison du livre 5 juin 2022 14:30 Bécherel Maison du livre BECHEREL

Bécherel Ille-et-Vilaine