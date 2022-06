Atelier BD avec l’autrice Milena Maison du livre Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

Ille-et-Vilaine

Atelier BD avec l’autrice Milena Maison du livre, 13 juillet 2022 14:30, Bécherel. Mercredi 13 juillet, 14h30 Sur place Gratuit, sur inscription maisondulivre@rennesmetropole.fr, 0299666565, http://maisondulivredebecherel.fr Rencontrez l’artiste et créez votre personnage de BD Mercredi 13 juillet Atelier BD avec Milena de 14h30 à 16h30 L’illustratrice Milena vous initie au 9ème art en vous apprenant les bases de la bande dessinée. Vous pourrez ensuite créer un personnage et réaliser une planche de BD. L’artiste est en résidence à la Maison du livre entre le 11 juillet et le 7 août, vous pouvez la rencontrer chaque après-midi pour découvrir son travail et échanger avec elle. Gratuit. À partir de 8 ans. Inscription au 02 99 66 65 65

ou à maisondulivre@rennesmetropole.fr Maison du livre 4 route de Montfort 35190 Bécherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine mercredi 13 juillet – 14h30 à 16h30

Détails Heure : 14:30 - 16:30 Catégories d’évènement: Bécherel, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Maison du livre Adresse 4 route de Montfort 35190 Bécherel Ville Bécherel Age minimum 8 Age maximum 98 lieuville Maison du livre Bécherel Departement Ille-et-Vilaine

