Atelier Art Postal Maison du livre, 27 juillet 2022 14:30, Bécherel. Mercredi 27 juillet, 14h30 Sur place Gratuit, sur inscription maisondulivre@rennesmetropole.fr, 0299666565, http://maisondulivredebecherel.fr ou l’art de se donner des nouvelles ! Mercredi 27 juillet Atelier Art Postal de 14h30 à 16h L’art postal ou l’art d’envoyer des lettres décorées. La lettre et l’enveloppe deviennent alors un support d’expression artistique. Léa vous invite à vous saisir de crayons, pinceaux et ciseaux pour orner vos enveloppes d’imaginaire. En écho à l’exposition de cartes postales anciennes, Bécherel Couleur Sépia, à découvrir tout l’été. Plaisir d’offrir, plaisir de recevoir ! Gratuit. À partir de 7 ans. Inscription au 02 99 66 65 65 | maisondulivre@rennesmetropole.fr Maison du livre 4 route de Montfort 35190 Bécherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine mercredi 27 juillet – 14h30 à 16h00

