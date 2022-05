Artho Duo, concert Maison du livre Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

Ille-et-Vilaine

Artho Duo, concert Maison du livre, 1 novembre 2020 15:30, Bécherel. Dimanche 1 novembre 2020, 15h30 Sur place Gratuit tout public / sur inscription 02 99 66 65 65, maisondulivre@rennesmetropole.fr Concert de Artho Duo, en résonnance à l’exposition “Nanaqui, une vie d’Antonin Artaud” Marc Anthony est joueur de vielle à roue. Julie Garnier est chanteuse, flûtiste et saxophoniste. Ils forment à eux deux Artho Duo, pour un premier album. Des chants traditionnels croisent des textes d’Antonin Artaud. L’occasion aussi de découvrir une exposition sur cet écrivain essentiel. Maison du livre 4 route de Montfort 35190 Bécherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine dimanche 1er novembre 2020 – 15h30 à 16h30

Détails Heure : 15:30 - 16:30 Catégories d’évènement: Bécherel, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Maison du livre Adresse 4 route de Montfort 35190 Bécherel Ville Bécherel lieuville Maison du livre Bécherel Departement Ille-et-Vilaine

Maison du livre Bécherel Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/becherel/

Artho Duo, concert Maison du livre 2020-11-01 was last modified: by Artho Duo, concert Maison du livre Maison du livre 1 novembre 2020 15:30 Bécherel Maison du livre BECHEREL

Bécherel Ille-et-Vilaine