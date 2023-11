Avant et Maintenant | Artistes du livre pour enfant aux éditions MeMo Maison du livre Bécherel Catégories d’Évènement: Bécherel

Maison du livre Bécherel, 19 décembre 2023, Bécherel. Artistes du livre pour enfant aux éditions MeMo 19 septembre – 19 décembre

Exposition sous forme de dialogue entre artistes du livre pour enfants. Elle se présente avec des espaces thématiques, de l'influence des illustrateurs d'Europe de l'est à l'Angleterre du 19e siècle en passant par des créations à partir des formes et des couleurs. Les grands axes éditoriaux de MeMo >>>> Un graphisme puisé chez les plus grands de nos illustrateurs, une mise en valeur du patrimoine des livres pour enfants, des textes qui marquent et qui restent, une exigence pour l'objet-livre – couleurs et impressions soignées, typographie travaillée, papier mat et fort grammage -… Entrée libre | Tout public | Maison du livre 4 route de Montfort 35190 Bécherel

