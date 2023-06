Jipsian / Cercle Quic en Groigne Maison du livre Bécherel Catégories d’Évènement: Bécherel

Dimanche 3 septembre, 15h30

Après-midi danse dans le centre ancien

Inspirés par le mythe du roman de Ponthus (chevalier galicien) et Sidoine (princesse bretonne), les Jipsians s'autoproclamaient descendants directs de ces deux figures légendaires. Leur mode de vie était ainsi rythmé par un aller-retour perpétuel entre les deux péninsules. Pendant leur passage en Galice, ils célébraient lors d'une fête traditionnelle la figure de Pontus, ces célébrations mêlaient cérémonies sacrées, danses endiablées, musiques métissées et rituels magiques !

Maison du livre
4 route de Montfort 35190 Bécherel

