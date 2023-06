Jarry, j’arrive ! Maison du livre Bécherel, 4 juillet 2023 14:30, Bécherel.

Jarry, j’arrive ! Maison du livre Bécherel Mardi 4 juillet, 14h30

Course cycliste pataphysique et bretonne ! Mardi 4 juillet, 14h30 1

En hommage au célèbre auteur Alfred Jarry (ayant longtemps vécu

à Rennes), amateur de vélo et inventeur de la pataphysique, une

équipe d’artistes organise une course à vélo entre St Brieuc et

Rennes qui fera étape à Bécherel. La circonférence pataphysique

propose littéralement de faire le tour (en vélo) de la question de

cette science des solutions imaginaires, grâce à une série ludique

d’exercices pratiques. Un rendez-vous sérieusement absurde !

Maison du livre 4 route de Montfort 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Bécherel 35190 Ille-et-Vilaine