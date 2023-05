L’elixir d’amour, opéra de Donizetti mis en scène par David Lescot – Maison du Livre Bécherel Maison du livre Bécherel Catégories d’Évènement: Bécherel

Ille-et-Vilaine L’elixir d’amour, opéra de Donizetti mis en scène par David Lescot – Maison du Livre Bécherel Maison du livre, 15 juin 2023 20:00, Bécherel. Opéra Jeudi 15 juin, 20h00 1 Œuvre très populaire où Donizetti montre tout son amour du lyrisme et sa science du beau chant, L’Élixir d’amour est un opéra d’une grande tendresse. Le naïf Nemorino, amoureux de la paysanne Adina qui le méprise, achète au charlatan Dulcamara un philtre d’amour pour séduire celle qu’il aime et éviter ainsi qu’elle épouse le sergent Belcore. Les fins de saisons à Rennes, Nantes et Angers sont chaque année l’occasion de grandes fêtes musicales et populaires autour de l’Opéra. L’auditorium de la Maison du livre se prête bien à une soirée plongée dans le belcanto ! Durée 2h45 entracte inclus | A partir de 10 ans Informations au 02 99 66 65 65 / maisondulivre@rennesmetropole.fr Maison du livre 4 route de Montfort 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Bécherel 35190 Ille-et-Vilaine Détails Heure : 20:00 Catégories d’Évènement: Bécherel, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Maison du livre Adresse 4 route de Montfort 35190 Bécherel Ville Bécherel Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Maison du livre Bécherel

