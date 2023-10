Bretagne dans la peau Maison du livre Bécherel, 18 avril 2023 10:00, Bécherel.

Le Musée de Bretagne à Rennes a lancé en juin 2021 un reportage photographique, parallèlement à la préparation de l’exposition Celtique ? (2022), sur le thème de l’héritage celtique en Bretagne. 18 avril – 4 novembre 1

La culture celtique et l’univers imaginaire qui lui est lié ont généré un abondant vocabulaire artistique et décoratif, qui a trouvé un aboutissement naturel dans l’art graphique du tatouage. Permanence de traditions anciennes aux rôles social, religieux ou mystique (tatouages attribués aux guerriers celtes), motifs ornementaux ou mythologiques, illustrations d’épisodes et de personnages historiques, de contes et légendes… le panel est large des motifs symboliques de l’âge du Fer à ceux de l’Heroic Fantasy contemporaine. Longtemps marginalisés ou clandestins en Europe, les tatouages aujourd’hui sont de plus en plus exposés, à mesure que les médias, la publicité ou la mode s’emparent de leurs codes.

Affirmation identitaire, immortalisation d’un moment de vie, choix esthétique, la décision de se faire tatouer est rarement un geste sans profondeur. Qu’elle réponde à une pulsion individuelle ou qu’elle vise l’appartenance à un groupe humain, elle en dit toujours plus que l’image reproduite sur la peau. Les récits que les participants ont bien voulu partager avec nous et qui accompagnent les images sont souvent émouvants, d’une grande sincérité, ne laissent pas de marbre.

