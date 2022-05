Visite décalée de Bécherel avec Régis Guigand La Maison du Livre Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

Ille-et-Vilaine

Visite décalée de Bécherel avec Régis Guigand La Maison du Livre, 1 septembre 2019 15:00, Bécherel. Dimanche 1 septembre 2019, 15h00 Sur place Gratuit 0299666565, maisondulivre@rennesmetropole.fr Visite décalée de Bécherel Préparez-vous pour une visite guidée atypique avec Régis Guigand ! Observateur, amateur d’histoire et à l’afflut des détails, curieux des personnes qui font vivre Bécherel aujourd’hui, il vous fera découvrir une facette inattendue de la Cité du Livre ! Rendez-vous à 15h, sur le parking derrière le Prebytère, Centre Ancien de Bécherel. Durée : 45 minutes Réservation conseillée, places limitées ! Crédit photo : Didier Olivré La Maison du Livre 4 route de montfort becherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine dimanche 1er septembre 2019 – 15h00 à 16h00

