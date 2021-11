Bécherel La Maison du Livre Bécherel, Ille-et-Vilaine (Toujours)Deux La Maison du Livre Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

(Toujours)Deux La Maison du Livre, 5 décembre 2021 16:00, Bécherel. Dimanche 5 décembre, 16h00 Sur place Sur inscription | Durée 1h | Gratuit | Pour toute la famille 0299666565, maisondulivre@rennesmetropole.fr Concert de David Delabrosse (Toujours) Deux Concert de David Delabrosse > Dans le cadre de la Saison Mythos < Avec (Toujours) Deux, David Delabrosse poursuit sa réflexion sur le genre humain et se penche plus spécifiquement sur la relation à l’autre, les différentes formes que la dualité peuvent recouvrir chez lui : « Deux comme deux frères d’abord, jumeau qui plus est. […] Deux comme deux amoureux ensuite. […] Pour reprendre Oscar Wilde : « Être un couple c’est ne faire qu’un, mais lequel ? ». Avons-nous un rapport au monde différent lorsque l’on a « toujours » été deux ? On retrouve cette dualité sur scène avec les intervenants qui font leur apparition aux côtés de l’artiste, sous forme d’hologrammes projetés sur des cartons : Fannytastic, Sylvain et Marin Delabrosse, autant d’invités numériques qui permettent au chanteur de se produire seul en scène mais toujours accompagné ! ©Laurent Guizard La Maison du Livre 4 route de montfort becherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine dimanche 5 décembre – 16h00 à 17h00

