Spectacle Rosa Liberté La Maison du Livre, 1 mars 2020 17:00, Bécherel. Dimanche 1 mars 2020, 17h00 Sur place Gratuit, sur réservation. 0299666565, maisondulivre@rennesmetropole.fr Spectacle de théâtre À travers ce spectacle et ce long poème de Filip Forgeau où la puissance des mots, l’univers sonore et l’interprétation en solo de Soizic Gourvil font revivre Rosa Luxemburg, découvrez une femme exceptionnelle et son destin tragique dans une période troublée par la montée du nazisme et des nationalismes. Durée : 1h15. La Maison du Livre 4 route de montfort becherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine dimanche 1er mars 2020 – 17h00 à 18h00

