Soliloc’ | solo pour voix et objets La Maison du Livre, 6 juillet 2019 15:30, Bécherel. Samedi 6 juillet 2019, 15h30, 17h00 Sur place https://www.regardsdemomes.fr/festival-o-jardins-pestaculaires/reservations/ Jeune public La chanteuse Aurélie Maisonneuve entraîne ses tout jeunes spectateurs dans son univers sonore. À travers ses gestes et ses sons mêlés, on écoute ses actions : elle souffle, froisse, déchire, écrit, empile, dispose. De 0 à 3 ans | durée 25 minutes La Maison du Livre 4 route de montfort becherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine samedi 6 juillet 2019 – 15h30 à 16h00

