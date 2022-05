Pouce un oiseau passe | théâtre-récit La Maison du Livre Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

Pouce un oiseau passe | théâtre-récit La Maison du Livre, 1 septembre 2019 16:30, Bécherel. Dimanche 1 septembre 2019, 16h30 Sur place Gratuit – Réservation conseillée Théâtre-récit Création de Patrice Le Saëc | Écrit et mis en scène par Joël Jouanneau En juin 2015, quand l’appartement de Patrice Le Saëc prend feu, il se retrouve seul dans les décombres, face à lui-même. Deux années d’errance suivent alors. Elles le conduisent à rencontrer des personnes contraintes à l’exil et à rouvrir les yeux sur nos existences. Finalement, peut-être sommes-nous tous de simples oiseaux de passage ? ___________________________________________________________ Suivi d’un échange avec Patrice Le Saëc sur les questions d’exil, de migration La Maison du Livre 4 route de montfort becherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine dimanche 1er septembre 2019 – 16h30 à 17h30

Détails Heure : 16:30 - 17:30 Catégories d’évènement: Bécherel, Ille-et-Vilaine Autres Lieu La Maison du Livre Adresse 4 route de montfort becherel Ville Bécherel lieuville La Maison du Livre Bécherel Departement Ille-et-Vilaine

