Pouce un oiseau passe La Maison du Livre, 1 septembre 2019 16:00, Bécherel. Dimanche 1 septembre 2019, 16h00 Sur place Gratuit, à partir de 12 ans 0299666565, maisondulivre@rennesmetropole.fr Spectacle théâtre-récit de Patrice Le Saëc, écrit et mis en scène par Joël Jouanneau Théâtre. En juin 2015, quand l’appartement de Patrice Le Saëc prend feu, il se retrouve seul dans les décombres, face à lui-même. Deux années d’errance suivent alors. Elles le conduisent à rencontrer des personnes contraintes à l’exil et à rouvrir les yeux sur nos existences. Suivi d’un échange. La Maison du Livre 4 route de montfort becherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine dimanche 1er septembre 2019 – 16h00 à 17h00

