Nuit du livre | 24ème édition La Maison du Livre Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

Ille-et-Vilaine

Nuit du livre | 24ème édition La Maison du Livre, 10 août 2019 15:00, Bécherel. Samedi 10 août 2019, 15h00, 16h00, 17h00, 18h00, 19h00, 20h00, 21h00, 22h00, 23h00 Sur place Entrée libre Nuit du livre | 24ème édition Cette 24ème Nuit du Livre abordera le thème du voyage et du froid, avec de nombreuses animations gratuites dès l’après-midi jusqu’au soir. Mais aussi un marché du livre, des expositions, ateliers, spectacles, déambulations… La Maison du Livre 4 route de montfort becherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine samedi 10 août 2019 – 15h00 à 16h00

samedi 10 août 2019 – 16h00 à 17h00

samedi 10 août 2019 – 17h00 à 18h00

samedi 10 août 2019 – 18h00 à 19h00

samedi 10 août 2019 – 19h00 à 20h00

samedi 10 août 2019 – 20h00 à 21h00

samedi 10 août 2019 – 21h00 à 22h00

samedi 10 août 2019 – 22h00 à 23h00

samedi 10 août 2019 – 23h00 à 00h00

Détails Heure : 15:00 - 00:00 Catégories d’évènement: Bécherel, Ille-et-Vilaine Autres Lieu La Maison du Livre Adresse 4 route de montfort becherel Ville Bécherel lieuville La Maison du Livre Bécherel Departement Ille-et-Vilaine

La Maison du Livre Bécherel Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/becherel/

Nuit du livre | 24ème édition La Maison du Livre 2019-08-10 was last modified: by Nuit du livre | 24ème édition La Maison du Livre La Maison du Livre 10 août 2019 15:00 Bécherel La Maison du Livre Bécherel

Bécherel Ille-et-Vilaine