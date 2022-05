Les Machines de Sophie | atelier-spectacle La Maison du Livre Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

Ille-et-Vilaine

Les Machines de Sophie | atelier-spectacle La Maison du Livre, 10 juillet 2019 14:30, Bécherel. Mercredi 10 juillet 2019, 14h30, 16h30 Sur place Atelier spectacle Spectacle dactylographique dont vous êtes le héros ! Atelier d’écriture insolite avec des machines à écrire poétiques et farfelues de Madame Sophie et son assistante Mademoiselle Solange. Pour une aventure participative avec deux dactylo-clownes ! Gratuit | dès 10 ans | durée 1h30 La Maison du Livre 4 route de montfort becherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine mercredi 10 juillet 2019 – 14h30 à 15h30

mercredi 10 juillet 2019 – 16h30 à 17h30

