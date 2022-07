La tournée éparpillée La Maison du Livre Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

Ille-et-Vilaine

4 juillet 2022 – 3 janvier 2023

Exposition de cartes postales anciennes et jeu de piste dans les rues de Bécherel // du 1er juillet 2022 au 4 janvier 2023 L’exposition “ Bécherel Couleur Sépia ” se décline sous la forme d’un jeu de piste intitulé “ La tournée éparpillée ” : incarnez le nouveau facteur de Bécherel en l’an 1900 et réussissez votre première tournée qui ne sera pas de tout repos ! De la Maison du livre jusqu’au centre ancien, résolvez les différentes énigmes et découvrez Bécherel et son passé de manière ludique.

Une petite récompense attendra les facteurs les plus malins et courageux ! Nous espérons que ce parcours suscitera une envie irrésistible d'écrire quelques mots sur un joli petit carton. Un passage par l'atelier d'art postal à la Maison du livre comblera les inspirés et aidera les moins inspirés ! Cartes postales issues des collections muséales du Musée de Bretagne (35 – Rennes) et du Musée de la carte postale (56 – Baud) ainsi que de collections privées bécherelaises. Dès 7 ans, durée : 1h – 1h15 maximum, départ de la Maison du livre – Gratuit La Maison du Livre 4 route de montfort becherel 35190 Bécherel

