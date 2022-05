La Nuit du Livre La Maison du Livre, 10 août 2019 10:00, Bécherel.

Samedi 10 août 2019, 10h00 Sur place Toutes animations gratuites et tout public 02 99 66 65 65, maisondulivre@rennesmetropole.fr, https://becherel.com/cite-du-livre/maison-du-livre, https://www.facebook.com/events/357961064756302/

Evénement festif, convivial et tout public sur la thématique du voyage : ateliers, ciné-concerts, contes musicaux, expositions, visites nocturnes et autres surprises au programme dans tout Bécherel !

24ème édition de la Nuit du Livre !

Elle abordera le thème D’ici et d’ailleurs avec de nombreuses animations et ateliers : reliure, calligraphie, enluminure, initiation au livre pop-up, atelier-rencontre avec les éditions jeunesse Touche d’encre, marché du livre, contes du froid et de la mer, ciné-concerts en caravane, visite nocturne de l’exposition Peuples du Froid, nuit blanche d’écriture…

Toutes animations gratuites

Lien vers le programme en ligne :

PROGRAMME

Les ateliers

15h : Initiation au livre pop-up avec Julie Benoît, à la Maison du Livre. Gratuit. Dès 6 ans. Durée : 2h

16h : Enluminure avec Michèle Cornec, à l’Atelier Plume & Or, place Jéhanin. Gratuit. Dès 12 ans. Durée : 1h

17h : Reliure avec Stéphanie Thomas, rendez-vous à son atelier, place Jéhanin. Gratuit. Dès 12 ans. Durée : 1h

18h : Calligraphie avec Michèle Cornec, à l’Atelier Plume & Or, place Jéhanin. Gratuit. Dès 10 ans. Durée : 1h

18h-19h : atelier avec Aude Béliveau, LouP et Lucien des éditions jeunesse Touches d’encre, à l’atelier d’architecture Murmures, rue du faubourg Berthault. Gratuit. Dès 5 ans. Durée : 1h.

19h : rencontres et dédicaces avec les auteurs et illustrateurs jusqu’à 22h30 !

Concours-photo Lecteurs de Bécherel : prenez-vous en photo en train de lire dans Bécherel, tout au long de la soirée. Envoyez-nous vos photos, la plus créative sera récompensée d’un bon d’achat.

Projection continue dans l’auditorium de la Maison du Livre de 14h à 18h : “Promenades”

Issu d’un projet chorégraphique de Corinne Duval de la Cie Dreamcatchers avec l’EHPAD et l’école privée de Bécherel

Gratuit

Marché du livre tout le week-end, samedi de 10h à 23h jusqu’au lendemain 18h.

19h : lecture de textes réalisés en atelier d’écriture avec l’auteur Filip Forgeau, sur le thème du froid, au propre comme au figuré. Découvrez comment les libraires et artistes de Bécherel s’en sont inspirés. Gratuit, rendez-vous place des Halles.

20h et 21h : Contes du froid et de la mer par Christine Bolduc avec la musicienne Jessica Paradis. Invité à naviguer et à rêver, laissez-vous bercé par les histoires, la musique, les chants et la magie des souvenirs de voyages… Prêts à embarquer ? Rendez-vous au pied du donjon, place Jéhanin. Gratuit et tout public.

Durée : 30 min

19h15 – 19h45 – 20h15 – 20h45 – 21h15 – 21h45 : Ciné-Concerts en caravane, 6 spectacles de 10 min, rue du faubourg Berthault. 16 personnes maxi à chaque séance ! Gratuit et tout public.

22h30 : déambulation contée et musicale avec Christine Bolduc et Jessica Paradis, du centre ancien vers la Maison du Livre et visite spéciale nocturne de l’exposition Peuples du Froid par le photo-reporter Michel Rawicki. Gratuit et tout public.

23h : top départ pour la Nuit blanche d’écriture avec l’auteur Filip Forgeau. Rendez-vous à la Maison du Livre et parcourez 8 lieux insolites de Bécherel jusqu’au petit matin ! Petit déjeuner offert. Sur inscription, places limitées. Gratuit

Expositions

Peuples du Froid, photographies de Michel Rawicki | Maison du Livre

Lecteurs du monde, photographies de Thierry Penneteau | Maison du Livre

Découvrez les créations en papier de Julie Benoît, Compagnie la Fabriconteuse | Maison du Livre

Expo photos et rencontre de Sylvia Donis, rentrée d’un voyage en Islande & projection du film Geislar of Sol en islandais 21h30 et 22h30, durée : 25 min | Gratuit | A l’atelier-galerie Le Moineau, place Jéhanin

Exposition des œuvres de Paulina Okurowska, mozaïste contemporaine | atelier-galerie Le Moineau.

Et aussi : Rencontre avec Yvon Kerurien auteur de Bécherel au fil de l’histoire| Librairie les Perséides, place des Halles à partir de 17h. Gratuit

Restauration-boissons sur place

Café-librairie Petit Bazar Breton

Café-librairie les Perséides

Salon de thé Un Air de famille

Association Anim’ages ensemble devant l’EHPAD

Crêperie la Crêpe bouquine

Restaurant créole La Part des anges

Bar Le Petit Breton

Accessibilité, se renseigner au préalable à la Maison du Livre

La Maison du Livre 4 route de montfort becherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine

samedi 10 août 2019 – 10h00 à 23h30