Journée Travelling Junior La Maison du Livre, 18 février 2020 11:00, Bécherel. Mardi 18 février 2020, 11h00, 15h00 Sur place Entrée libre 0299666565, maisondulivre@rennesmetropole.fr Projections jeune public en partenariat avec le Festival de cinéma Travelling 11 h : La ronde des couleurs : Programme de 6 courts-métrages Une joyeuse balade dans des mondes colorés. Projection tout public, à partir de 3 ans. Durée : 38 minutes 15 h : Le tableau, film d’animation de Jean-François Laguionie. Un château, des jardins fleuris, une forêt menaçante, voilà ce qu’un peintre, pour des raisons mystérieuses, a laissé inachevé… Tout public, à partir de 6 ans. Durée : 1h15 La Maison du Livre 4 route de montfort becherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine mardi 18 février 2020 – 11h00 à 12h00

