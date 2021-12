Bécherel La Maison du Livre Bécherel, Ille-et-Vilaine Ici présent, spectacle adapté d’un récit de Jean-Pierre Abraham La Maison du Livre Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

Ille-et-Vilaine

Ici présent, spectacle adapté d’un récit de Jean-Pierre Abraham La Maison du Livre, 21 janvier 2022 19:00, Bécherel. Vendredi 21 janvier 2022, 19h00 Sur place Entrée libre et gratuite 0299666565, maisondulivre@rennesmetropole.fr, http://maisondulivredebecherel.fr Spectacle réunissant texte, danse et musique d’après le récit de Jean-Pierre Abraham Pour la Nuit de la lecture Vendredi 21 janvier à 19h I C I P R É S E N T Spectacle réunissant texte, danse et musique d’après le récit de Jean-Pierre Abraham L’action se situe en Bretagne, comme dans la plupart des romans de Jean-Pierre Abraham. L’auteur nous parle de la vie du Port de Saint Gue nole , à laquelle il prend part, tantôt observateur, tantôt acteur. L’auteur perçoit et de crit naturellement et avec poe sie, son quotidien. Des pêcheurs, des commerçants, des vieux, des jeunes, des chiens, les lumières du port et au delà, des ciels pe tris par le vent, des routes qui partent… L’équipage

Julie Garnier : Chant, Flûtes

Thierry Küttel : Voix des textes

Rémi Cortinovis : Voix des textes, slam

Alain Sallet : Danse

Lionel Rolland : Guitares 8 et 9 cordes, compositions Durée 1h | Gratuit | Tout public dès 10 ans Jean-Pierre Abraham (1936-2003) a longtemps été un auteur parcimonieux : en trente ans, il n’a publié que trois récits, toujours inspirés de lieux où il a vécu : Le Vent (1957) se déroule dans le Morbihan de son enfance, Armen (1967) sur le phare en mer dont il fut le gardien, Le Guet (1986) dans les collines de Haute Provence où il s’était aventuré.

Depuis 1993, il semble vouloir changer de vitesse. Cette année-là, il publie au Temps qu’il fait Compère, qu’as-tu vu ? en compagnie de son amie peintre Vonnick Caroff. Trois ans plus tard, c’est un nouveau récit, Fort-Cigogne, évoquant les deux années passées, au retour de Provence, sur une île de l’archipel des Glénan. En 1999, dans Port-du-Salut, il raconte ses brefs séjours effectués, au fil des années, dans un petit monastère cistercien de Mayenne.

Tous ces récits ont été écrits longtemps après les événements qu’ils relatent, comme s’il fallait laisser au temps le soin de faire un tri. Avec Ici présent s’amorce peut-être une démarche nouvelle : cette fois l’histoire est rapportée presque en temps réel. Comme si l’écriture pouvait enfin coïncider avec la vie ? La Maison du Livre 4 route de montfort becherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine vendredi 21 janvier 2022 – 19h00 à 20h00

Détails Heure : 19:00 - 20:00 Catégories d’évènement: Bécherel, Ille-et-Vilaine Autres Lieu La Maison du Livre Adresse 4 route de montfort becherel Ville Bécherel Age minimum 10 Age maximum 100 lieuville La Maison du Livre Bécherel