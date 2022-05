Exposition “Peuples du froid” – Michel RAWICKI La Maison du Livre Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

Ille-et-Vilaine

Exposition “Peuples du froid” – Michel RAWICKI La Maison du Livre, 18 juin 2019 10:00, Bécherel. 18 juin – 20 septembre 2019 Sur place Exposition de photographies Fasciné par les paysages glacés, le photographe Michel Rawicki a sillonné le monde en quête d’images, du Groenland à l’Antarctique. Il partage sa passion pour les régions polaires à travers son exposition Peuples du Froid. Laissez-vous surprendre par ces températures extrêmes en plein été. La Maison du Livre 4 route de montfort becherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine mardi 18 juin 2019 – 10h00 à 11h00

Catégories d'évènement: Bécherel, Ille-et-Vilaine

Bécherel Ille-et-Vilaine