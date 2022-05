Exposition “L’Âme du Cidre” La Maison du Livre Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

Exposition “L’Âme du Cidre” La Maison du Livre, 18 octobre 2019 10:00, Bécherel. 18 octobre – 20 novembre 2019 Sur place Gratuit, entrée libre 0299666565, maisondulivre@rennesmetropole.fr, https://www.facebook.com/events/1109410225919366/ Reportage ethno-photographique et humaniste sur la fabrication traditionnelle du cidre. Pascal Glais vit et travaille dans le Pays de Brocéliande. Reporter photographe et protraitiste, Pascal Glais s’intéresse à la proximité, à l’à côté. Le photographe a préféré restreindre son territoire, serrer son cadre sur un monde rural ordinaire au charme discret. Ses clichés sont marqués par la rigueur des lignes et la rudesse des contrastes. Il parle d’abord de l’homme, de sa main qui façonne, du caractère réservé des gens du cru. Un éloge à peine déguisé du “labeur” et de la “belle main” et surtout, une photographie qui témoigne sans verser dans le pittoresque. Rencontre avec le photographe Pascal Glais et avec l’auteur Michel Dugué autour du livre “l’Âme du Cidre” le 17 novembre après-midi, à l’occasion de la Foire à la Volaille de Bécherel. La Maison du Livre 4 route de montfort becherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine vendredi 18 octobre 2019 – 10h00 à 13h00

