Exposition Han Psi, un artiste du signe La Maison du Livre Bécherel

Ille-et-Vilaine

Exposition Han Psi, un artiste du signe La Maison du Livre, 14 septembre 2021 10:00, Bécherel. 14 septembre – 23 décembre Sur place 02 99 66 65 65, maisondulivre@rennesmetropole.fr Exposition Han Psi, un artiste du signe HAN PSI Un artiste du signe Exposition du 14 septembre au 23 décembre 2021 Peintre ou graphiste ? Oriental ou occidental ? L’artiste breton Han Psi, typographe de formation, aura consacré sa vie et son œuvre au jaillissement du sens dans la complémentarité du noir et du blanc. Pureté des formes et perfection incisive de l’équilibre nous offrent des compositions qui éveillent et aiguisent notre regard. Mort en 2015, les proches de l’artiste confient une sélection d’œuvres à la Maison du livre pour une exposition rétrospective composée de peintures, sérigraphies, lavis, ainsi que ses livres d’artistes édités par Folle Avoine. En partenariat avec l’association des Amis de Han Psi. > hanpsi.fr < ©association les Amis de Han Psi La Maison du Livre 4 route de montfort becherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine mardi 14 septembre – 10h00 à 13h00

