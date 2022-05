Exposition des planches originales de la Bande Dessinée “Brigande !” de Laetitia Rouxel La Maison du Livre Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

Ille-et-Vilaine

Exposition des planches originales de la Bande Dessinée “Brigande !” de Laetitia Rouxel La Maison du Livre, 20 novembre 2019 10:00, Bécherel. 20 novembre 2019 – 18 janvier 2020 Sur place Gratuit, entrée libre aux horaires d’ouverture de la Maison du Livre. 02 99 66 65 65, maisondulivre@rennesmetropole.fr Une exposition dans le cadre de la thématique des femmes artistes, cet automne à la Maison du Livre. A travers les planches originales de la Bande Dessinée “Brigande !” de Laetitia Rouxel, découvrez la vie, les amours et la mort de Marion du Faouët, cheffe d’une troupe de brigands qui sévit en Haute-Cornouailles au XVIIIème siècle. Un bandit en jupon dans une BD pleine d’évasion, de combats, d’amours, de sensualité, de brigandages et de vol à la tire… Par la dessinatrice Laetitia Rouxel et le scénariste Roland Michon. Laetitia Rouxel animera un atelier Bande Dessinée le dimanche 1er décembre de 14h30 à 17h30. Venez dessiner le portrait de votre brigande, illustre ou inconnue ! Ouverture : Du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h. Ouverture le dimanche 1er décembre de 14h à 18h, le dimanche 22 décembre de 10h à 18h, le dimanche 18 janvier de 14h à 18h. La Maison du Livre 4 route de montfort becherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine mercredi 20 novembre 2019 – 10h00 à 13h00

mercredi 20 novembre 2019 – 14h00 à 18h00

jeudi 21 novembre 2019 – 10h00 à 13h00

jeudi 21 novembre 2019 – 14h00 à 18h00

vendredi 22 novembre 2019 – 10h00 à 13h00

vendredi 22 novembre 2019 – 14h00 à 18h00

mardi 26 novembre 2019 – 10h00 à 13h00

mardi 26 novembre 2019 – 14h00 à 18h00

mercredi 27 novembre 2019 – 10h00 à 13h00

mercredi 27 novembre 2019 – 14h00 à 18h00

jeudi 28 novembre 2019 – 10h00 à 13h00

jeudi 28 novembre 2019 – 14h00 à 18h00

vendredi 29 novembre 2019 – 10h00 à 13h00

vendredi 29 novembre 2019 – 14h00 à 18h00

dimanche 1er décembre 2019 – 14h00 à 18h00

mardi 3 décembre 2019 – 10h00 à 13h00

mardi 3 décembre 2019 – 14h00 à 18h00

mercredi 4 décembre 2019 – 10h00 à 13h00

mercredi 4 décembre 2019 – 14h00 à 18h00

jeudi 5 décembre 2019 – 10h00 à 13h00

jeudi 5 décembre 2019 – 14h00 à 18h00

vendredi 6 décembre 2019 – 10h00 à 13h00

vendredi 6 décembre 2019 – 14h00 à 18h00

mardi 10 décembre 2019 – 10h00 à 13h00

mardi 10 décembre 2019 – 14h00 à 18h00

mercredi 11 décembre 2019 – 10h00 à 13h00

mercredi 11 décembre 2019 – 14h00 à 18h00

jeudi 12 décembre 2019 – 10h00 à 13h00

jeudi 12 décembre 2019 – 14h00 à 18h00

vendredi 13 décembre 2019 – 10h00 à 13h00

vendredi 13 décembre 2019 – 14h00 à 18h00

mardi 17 décembre 2019 – 10h00 à 13h00

mardi 17 décembre 2019 – 14h00 à 18h00

mercredi 18 décembre 2019 – 10h00 à 13h00

mercredi 18 décembre 2019 – 14h00 à 18h00

jeudi 19 décembre 2019 – 10h00 à 13h00

jeudi 19 décembre 2019 – 14h00 à 18h00

vendredi 20 décembre 2019 – 10h00 à 13h00

vendredi 20 décembre 2019 – 14h00 à 18h00

dimanche 22 décembre 2019 – 14h00 à 18h00

jeudi 2 janvier 2020 – 10h00 à 13h00

jeudi 2 janvier 2020 – 14h00 à 18h00

vendredi 3 janvier 2020 – 10h00 à 13h00

vendredi 3 janvier 2020 – 14h00 à 18h00

mardi 7 janvier 2020 – 10h00 à 13h00

mardi 7 janvier 2020 – 14h00 à 18h00

mercredi 8 janvier 2020 – 10h00 à 13h00

mercredi 8 janvier 2020 – 14h00 à 18h00

jeudi 9 janvier 2020 – 10h00 à 13h00

jeudi 9 janvier 2020 – 14h00 à 18h00

vendredi 10 janvier 2020 – 10h00 à 13h00

vendredi 10 janvier 2020 – 14h00 à 18h00

mardi 14 janvier 2020 – 10h00 à 13h00

mardi 14 janvier 2020 – 14h00 à 18h00

mercredi 15 janvier 2020 – 10h00 à 13h00

mercredi 15 janvier 2020 – 14h00 à 18h00

jeudi 16 janvier 2020 – 10h00 à 13h00

jeudi 16 janvier 2020 – 14h00 à 18h00

vendredi 17 janvier 2020 – 10h00 à 13h00

vendredi 17 janvier 2020 – 14h00 à 18h00

samedi 18 janvier 2020 – 14h00 à 18h00

Détails Heure : 10:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Bécherel, Ille-et-Vilaine Autres Lieu La Maison du Livre Adresse 4 route de montfort becherel Ville Bécherel lieuville La Maison du Livre Bécherel Departement Ille-et-Vilaine

La Maison du Livre Bécherel Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/becherel/

Exposition des planches originales de la Bande Dessinée “Brigande !” de Laetitia Rouxel La Maison du Livre 2019-11-20 was last modified: by Exposition des planches originales de la Bande Dessinée “Brigande !” de Laetitia Rouxel La Maison du Livre La Maison du Livre 20 novembre 2019 10:00 Bécherel La Maison du Livre Bécherel

Bécherel Ille-et-Vilaine