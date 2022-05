Exposition : Denise Lioté et autres femmes artistes La Maison du Livre Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

Ille-et-Vilaine

Exposition : Denise Lioté et autres femmes artistes La Maison du Livre, 6 octobre 2019 14:00, Bécherel. 6 octobre – 3 novembre 2019 Sur place Entrée libre, gratuite. 0299666565, maisondulivre@rennesmetropole.fr, https://www.facebook.com/events/2451290071813777/ Exposition de l’artiste peintre Denise Lioté, dans le cadre de la thématique des femmes artistes, cet automne à la Maison du Livre de Bécherel. L’artiste peintre installée Boulevard Montparnasse s’est formée à l’École des Beaux-Arts de Paris puis à l’École Nationale des Arts Décoratifs. Denise Lioté est d’abord influencée par les paysages urbains. Son œuvre évolue vers une recherche sur les quatre éléments, sur des motifs organiques pour s’orienter ensuite vers des compositions plus intimes et abstraites, un “élan vers la lumière” toujours en lien avec sa sensibilité, ses lectures et ses questionnements autour du cosmos. La Maison du Livre 4 route de montfort becherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine dimanche 6 octobre 2019 – 14h00 à 18h30

mardi 8 octobre 2019 – 10h00 à 13h30

mardi 8 octobre 2019 – 14h00 à 18h00

mercredi 9 octobre 2019 – 10h00 à 13h30

mercredi 9 octobre 2019 – 14h00 à 18h00

jeudi 10 octobre 2019 – 10h00 à 13h30

jeudi 10 octobre 2019 – 14h00 à 18h00

vendredi 11 octobre 2019 – 10h00 à 13h30

vendredi 11 octobre 2019 – 14h00 à 18h00

samedi 26 octobre 2019 – 14h00 à 18h30

dimanche 27 octobre 2019 – 14h00 à 18h30

samedi 2 novembre 2019 – 14h00 à 18h00

dimanche 3 novembre 2019 – 14h00 à 18h00

Détails Heure : 14:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Bécherel, Ille-et-Vilaine Autres Lieu La Maison du Livre Adresse 4 route de montfort becherel Ville Bécherel lieuville La Maison du Livre Bécherel Departement Ille-et-Vilaine

La Maison du Livre Bécherel Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/becherel/

Exposition : Denise Lioté et autres femmes artistes La Maison du Livre 2019-10-06 was last modified: by Exposition : Denise Lioté et autres femmes artistes La Maison du Livre La Maison du Livre 6 octobre 2019 14:00 Bécherel La Maison du Livre Bécherel

Bécherel Ille-et-Vilaine