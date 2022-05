Exposition Chamane Lumière de Flore-Aël Surun La Maison du Livre Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

Ille-et-Vilaine

Exposition Chamane Lumière de Flore-Aël Surun La Maison du Livre, 24 mars 2020 10:00, Bécherel. 24 mars – 15 mai 2020 Sur place Entrée libre maisondulivre@rennesmetropole.fr, 0299666565 Exposition dans le cadre de la Fête du Livre de Bécherel Exposition photographique dans le cadre de la Fête du Livre de Bécherel Pour le « 9ème rassemblement de l’Union des Traditions Ancestrales » qui s’est déroulé en 2016, des chamans en provenance des cinq continents se sont réunis pour témoigner de l’universalité des pratiques et de la fraternité des multiples traditions. Lors de cet évènement unique en son genre, Flore-Aël Surun a réalisé des portraits de chamans vêtus de leurs costumes traditionnels. En liens avec cette exposition, elle a publié un livre photographique aux Éditions de Juillet. Flore-Aël Surun développe une œuvre singulière en prise avec le monde qu’elle traverse. Se dégageant de l’information brute, elle affirme une intention subjective, souvent onirique et porteuse d’espoir. Rencontre avec la photographe et visite de son exposition lors de la Fête du Livre de Bécherel, le dimanche 12 avril à 11h30. Entrée libre, tout public. Pour découvrir l’artiste : http://tendancefloue.net/floreaelsurun/ La Maison du Livre 4 route de montfort becherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine mardi 24 mars 2020 – 10h00 à 13h00

Catégories d'évènement: Bécherel, Ille-et-Vilaine

