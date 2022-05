Exposition “Au fil des couleurs” La Maison du Livre Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

Ille-et-Vilaine

Exposition “Au fil des couleurs” La Maison du Livre, 15 janvier 2020 10:00, Bécherel. 15 janvier – 13 mars 2020 Sur place Gratuit 0299666565, maisondulivre@rennesmetropole.fr Expositions jeune public autour des couleurs Au fil des couleurs… Cet hiver, la Maison du Livre vous propose deux expositions jeune public autour de la couleur : “Couleurs” Composée de planches illustrées et de nombreux objets à manipuler, cette exposition familiale propose un éveil à la perception des couleurs à travers des jeux, des illustrations et des installations. Une création originale d’Anne-Claire Macé et Anne des Prairies Tout public, dès tout petit. “Une planche, des coloristes” À partir d’une planche de la bande dessinée “Le vent dans les saules” de Michel Plessix, dix-neuf coloristes vous offrent leur interprétation d’un même dessin. À travers cette exposition, découvrez le métier de coloriste ! Tout public. La Maison du Livre 4 route de montfort becherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine mercredi 15 janvier 2020 – 10h00 à 13h00

Catégories d'évènement: Bécherel, Ille-et-Vilaine
Lieu La Maison du Livre Adresse 4 route de montfort becherel Ville Bécherel

La Maison du Livre Bécherel Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/becherel/

Exposition “Au fil des couleurs” La Maison du Livre 2020-01-15 was last modified: by Exposition “Au fil des couleurs” La Maison du Livre La Maison du Livre 15 janvier 2020 10:00 Bécherel La Maison du Livre Bécherel

Bécherel Ille-et-Vilaine