EN GARDE ! Voyage sonore en compagnie des Trois Mousquetaires La Maison du Livre Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

Ille-et-Vilaine

EN GARDE ! Voyage sonore en compagnie des Trois Mousquetaires La Maison du Livre, 10 mai 2022 10:00, Bécherel. 10 mai – 4 septembre Sur place Gratuit, entrée libre, tout public du 10 avril au 4 septembre 2022 L’exposition « En garde ! » nous emmène dans un univers à la fois familier et pourtant méconnu, celui d’un grand classique de la littérature : Les Trois Mousquetaires ! En écumant les rues et lieux de Paris imaginés par Alexandre Dumas, nous nous plongeons dans l’univers sonore des joutes et intrigues du XVIIème siècle. Une exposition très originale pour découvrir les aventures de d’Artagnan, le plus belliqueux des gascons ! Proposer une mise en scène sonore de l’œuvre d’Alexandre Dumas, c’est la commande que la Maison du livre a faite à Guillaume Obé et Justine Dénès, créateurs d’installations sonores à l’association la Turbine. Le résultat est une invitation à voyager, d’abord à travers le Paris du 17ème siècle où habitent les Trois Mousquetaires, puis sur les routes, de la Rochelle jusqu’en Angleterre. Sous casque, le visiteur pourra se plonger dans une cartographie audio du roman ou s’immerger dans l’ambiance sonore de certaines scènes grâce à une diffusion binaurale (son 3D). L’installation joue également avec les époques en mêlant une carte du 17ème siècle et une scénographie inspirée de la presse de 1844, dans laquelle le public découvrait les Trois Mousquetaires pour la première fois, sous forme de feuilleton quotidien. La Maison du Livre 4 route de montfort becherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine mardi 10 mai – 10h00 à 18h00

