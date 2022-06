Des mots dans l’guidon avec la Compagnie 10 doigts La Maison du livre Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

Des mots dans l’guidon avec la Compagnie 10 doigts La Maison du livre, 21 juillet 2022 16:00, Bécherel. Jeudi 21 juillet, 16h00 Sur place Gratuit, sur inscription http://maisondulivredebecherel.fr, maisondulivre@rennesmetropole.fr, 0299666565 Lecture-spectacle et ateliers sur la pelouse ! Mercredi 20 juillet Des mots dans l’guidon avec la compagnie 10 doigts de 16h à 17h30 Au cours de leur périple à bicyclette l’auteur jeunesse Christos et la comédienne Olivia Le Divelec font escale à Bécherel et vous présentent une lecture-spectacle d’albums avec la bouche et avec les mains (LSF), mais aussi un atelier d’initiation à la langue des signes et un atelier Land Art. Lecture de 35 min, à partir de 4 ans. Ateliers de 45 min, à partir de 6 ans. Gratuit. Inscription en nous écrivant à maisondulivre@rennesmetropole.fr –> 10doigtscompagnie.com La Maison du livre 4 route de Montfort, 35190 Bécherel 35190 Bécherel Ille-et-Vilaine jeudi 21 juillet – 16h00 à 17h30 cie 10 doigts

