Bécherel Couleur Sépia La Maison du Livre, 4 juillet 2022 10:00, Bécherel.

4 juillet 2022 – 3 janvier 2023 Sur place

Parcours – Exposition de cartes postales anciennes dans les rues de Bécherel // du 1er juillet 2022 au 4 janvier 2023

La Maison du livre vous propose une exposition en plein air de cartes postales anciennes de Bécherel. Datant de la fin XIXème siècle – moitié XXème siècle, les cartes vous proposent une vue inédite des quartiers de la cité. Admirez l’évolution de Bécherel entre le passé et le présent : ce qui a disparu, ce qui reste, ce qui a été créé …

Si l’exposition permet un voyage dans le temps, laissez aussi votre imagination vagabonder et s’amuser à deviner les textes aux verso des cartes : On « s’envoie des nouvelles », on partage des lieux appréciés et de bons moments, on déclare ses sentiments…

Proposée dans le cadre de sa mission de valorisation des écritures et du patrimoine local, la Maison du livre a choisi la carte postale, objet banal et pourtant si particulier par les liens qu’elle crée et maintient. Porteuse de souvenirs, elle relève autant du patrimoine personnel que du patrimoine culturel et historique.

Nous espérons donc que ce parcours suscitera chez le visiteur une envie irrésistible de coucher quelques mots sur un joli petit carton, avec la certitude de ravir ses correspondants. Un passage par l’atelier d’art postal à la Maison du livre comblera les inspirés et aidera les moins inspirés !

Les plus jeunes, quant à eux, pourront sillonner Bécherel en effectuant » La tournée éparpillée » du facteur. Que de choses à raconter dans les futures correspondances…

Cartes postales issues des collections muséales du Musée de Bretagne (35 – Rennes) et du Musée de la carte postale (56 – Baud) ainsi que de collections privées bécherelaises.

Gratuit – tout public

La Maison du Livre 4 route de montfort becherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine

