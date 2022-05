Atelier “Fabrique ta bestiole” La Maison du Livre Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

Ille-et-Vilaine

Atelier “Fabrique ta bestiole” La Maison du Livre, 30 octobre 2019 10:30, Bécherel. Mercredi 30 octobre 2019, 10h30, 15h30 Sur place A partir de 8 ans. Gratuit, sur réservation. 0299666565, maisondulivre@rennesmetropole.fr, https://www.facebook.com/events/2464110253913650/ Viens fabriquer ta bestiole en matériaux de récupération avec les Ateliers Art Terre. Fabrication d’une bestiole en matériaux de récupération ! Atelier animé par les éditions Art Terre. Gratuit, à partir de 8 ans. Réservation fortement conseillée. En parallèle, une vitrine est présentée du 18 octobre au 20 novembre, dans le cadre de la Foire à la Volaille de Bécherel. Venez découvrir une histoire emprunte aux univers de la basse-cour, de la magie et de l’amitié. La Maison du Livre 4 route de montfort becherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine mercredi 30 octobre 2019 – 10h30 à 12h00

mercredi 30 octobre 2019 – 15h30 à 17h00

Détails Heure : 10:30 - 17:00 Catégories d’évènement: Bécherel, Ille-et-Vilaine Autres Lieu La Maison du Livre Adresse 4 route de montfort becherel Ville Bécherel lieuville La Maison du Livre Bécherel Departement Ille-et-Vilaine

La Maison du Livre Bécherel Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/becherel/

Atelier “Fabrique ta bestiole” La Maison du Livre 2019-10-30 was last modified: by Atelier “Fabrique ta bestiole” La Maison du Livre La Maison du Livre 30 octobre 2019 10:30 Bécherel La Maison du Livre Bécherel

Bécherel Ille-et-Vilaine