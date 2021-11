Bécherel La Maison du Livre Bécherel, Ille-et-Vilaine Atelier d’écriture « en ligne » avec Virginie David La Maison du Livre Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

Ille-et-Vilaine

Atelier d’écriture « en ligne » avec Virginie David La Maison du Livre, 18 décembre 2021 10:30, Bécherel. Samedi 18 décembre, 10h30 Sur place Gratuit, sur inscription 0299666565, maisondulivre@rennesmetropole.fr, http://maisondulivredebecherel.fr Pour s’évader en mots Une Cerise pour l’Hiver Samedi 18 décembre à 10h30 Atelier d’écriture en ligne avec Virginie David Fééries Décembre, ah, décembre ! Le mois des yeux qui brillent et des rêveurs éveillés…

Réveillons nos âmes d’enfants et partons à la rencontre des personnages qui peuplent nos imaginaires… Quand la Féérie s’invite sous notre plume, les mots se transforment en baguette magique pour convoquer le merveilleux… Qui sait quels personnages enchanteurs nous réveillerons ensemble ?!

Que vous ayez déjà expérimenté ou non l’atelier d’écriture, ce qui compte c’est de s’autoriser à écrire ! De chez vous, grâce à la plateforme Zoom, simple d’installation et d’utilisation, rejoignez un petit groupe et participez à ce rendez-vous « dématérialisé » avec Virginie David. Inscription par mail maisondulivre@rennesmetropole.fr

ou par téléphone 02 99 66 65 65

Durée de l’atelier 1h30

Gratuit, ouvert à toutes et tous, dès 12 ans La Maison du Livre 4 route de montfort becherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine samedi 18 décembre – 10h30 à 12h00

