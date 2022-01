Atelier « DÉCOUPE TES NUITS » avec la réalisatrice Janis Aussel La Maison du Livre Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

Atelier « DÉCOUPE TES NUITS » avec la réalisatrice Janis Aussel La Maison du Livre, 9 février 2022 14:30, Bécherel. Mercredi 9 février, 14h30 Sur place Gratuit, sur inscription maisondulivre@rennesmetropole.fr, 0299666565, http://maisondulivredebecherel.fr Stop motion en papiers découpés Mercredi 9 février à 14h30 Atelier « Découpe tes nuits » Stop motion en papiers découpés Avec la réalisatrice Janis Aussel Pour les vacances, Janis Aussel vous propose de découvrir la technique du papier découpé grâce à laquelle elle réalise ses courts métrages d’animation. La réalisatrice présentera son court métrage Nuits Blanches, actuellement en production, et vous invitera à mettre en images et en mouvements vos expériences nocturnes ! Durée 2h | Gratuit | Tout public dès 7 ans En partenariat avec l’AFCA, association française du cinéma d’animation, basée à Rennes Janis Aussel est re alisatrice de films d’animation. Diplôme e de l’école Estienne, des Gobelins et de la Poudrière, elle se spécialise dans la technique du papier découpé dans laquelle elle réalise la plupart de ses films.

Dans son dernier court métrage Nuits Blanches, en cours de production, elle questionne les troubles du sommeil à travers une approche documentaire, animée en papier découpé. La Maison du Livre 4 route de montfort becherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine mercredi 9 février – 14h30 à 16h30

