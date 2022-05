Atelier “décomposition de la couleur” La Maison du Livre Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

Ille-et-Vilaine

Atelier “décomposition de la couleur” La Maison du Livre, 19 février 2020 14:30, Bécherel. Mercredi 19 février 2020, 14h30 Sur place Gratuit, sur réservation 0299666565, maisondulivre@rennesmetropole.fr Atelier avec les “Petits Débrouillards” Avec les Petits Débrouillards Des expériences scientifiques pour découvrir, comprendre et s’amuser à décomposer les couleurs. De 6 à 9 ans. La Maison du Livre 4 route de montfort becherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine mercredi 19 février 2020 – 14h30 à 16h30

Détails Heure : 14:30 - 16:30 Catégories d’évènement: Bécherel, Ille-et-Vilaine Autres Lieu La Maison du Livre Adresse 4 route de montfort becherel Ville Bécherel lieuville La Maison du Livre Bécherel Departement Ille-et-Vilaine

La Maison du Livre Bécherel Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/becherel/

