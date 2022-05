Atelier d’arts plastiques avec Elize Ducange La Maison du Livre Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

Atelier d’arts plastiques avec Elize Ducange La Maison du Livre, 14 août 2019 15:00, Bécherel. Mercredi 14 août 2019, 15h00 Sur place Gratuit – de 6 à 11 ans 0299666565, maisondulivre@rennesmetropole.fr, https://www.facebook.com/events/457925108354465/ Créez votre propre paysage dans une boîte d’allumettes… Dans une boîte d’allumettes, chacun est invité à créer son propre paysage, un petit monde qui se déplie. Une base est donnée : la ligne d’horizon. Une contrainte : le blanc. Pour le reste, place à l’imagination. Atelier avec Elize Ducange, artiste plasticienne de Bécherel. De 6 à 11 ans. La Maison du Livre 4 route de montfort becherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine mercredi 14 août 2019 – 15h00 à 17h00

