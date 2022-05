Atelier Bande Dessinée avec la dessinatrice Laetitia Rouxel La Maison du Livre Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

Ille-et-Vilaine

Atelier Bande Dessinée avec la dessinatrice Laetitia Rouxel La Maison du Livre, 1 décembre 2019 14:30, Bécherel. Dimanche 1 décembre 2019, 14h30 Sur place Gratuit, réservation conseillée. 0299666565, maisondulivre@rennesmetropole.fr, https://www.facebook.com/events/2489071831149294/ Atelier organisé dans le cadre de l’exposition des planches originales de la Bande Dessinée “Brigande !” Dressez votre portrait de femme « brigande » illustre ou inconnue ! Dès 8 ans. La Maison du Livre 4 route de montfort becherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine dimanche 1er décembre 2019 – 14h30 à 17h30

Détails Heure : 14:30 - 17:30 Catégories d’évènement: Bécherel, Ille-et-Vilaine Autres Lieu La Maison du Livre Adresse 4 route de montfort becherel Ville Bécherel lieuville La Maison du Livre Bécherel Departement Ille-et-Vilaine

La Maison du Livre Bécherel Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/becherel/

Atelier Bande Dessinée avec la dessinatrice Laetitia Rouxel La Maison du Livre 2019-12-01 was last modified: by Atelier Bande Dessinée avec la dessinatrice Laetitia Rouxel La Maison du Livre La Maison du Livre 1 décembre 2019 14:30 Bécherel La Maison du Livre Bécherel

Bécherel Ille-et-Vilaine