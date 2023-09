Un dimanche MeMorable, ateliers et dédicaces autour des éditions MeMo La Maison du Livre Bécherel Catégories d’Évènement: Bécherel

Un dimanche MeMorable, ateliers et dédicaces autour des éditions MeMo
Dimanche 1 octobre, 15h00

Venez passer un dimanche en famille autour de la belle maison d'édition MeMo, où auteurs et illustrateurs sont de véritables artistes du livre pour enfant. Gratuit et sur inscription !

Venez passer un dimanche en famille autour de la belle maison d’édition MeMo, où auteurs et illustrateurs sont de véritables artistes du livre pour enfant. Gratuit et sur inscription ! -> atelier de création avec l’illustratrice Malika Doray// plus d’infos -> bruitages sonores d’un album MeMo avec le collectif Kraken // plus d’infos -> petit spectacle pour tous avec la restitution de l’atelier Kraken -> vente-dédicace avec Malika Doray La Maison du Livre 4 route de montfort becherel Les Hauts Lieux Bécherel 35190 Ille-et-Vilaine Détails Heure : 15:00 Catégories d’Évènement: Bécherel, Ille-et-Vilaine Autres Lieu La Maison du Livre Adresse 4 route de montfort becherel Ville Bécherel Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville La Maison du Livre Bécherel

