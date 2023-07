La Nuit du Livre – Bécherel La Maison du Livre Bécherel, 5 août 2023 10:00, Bécherel.

Nuit du livre 2023, la tête dans les étoiles !

Avoir la tête dans les étoiles, entre spectacles, musique, ateliers, balades et des livres, des livres et encore des livres, c’est le programme de la 28ème Nuit du livre le samedi 5 aout !

Le rendez-vous estival, tout public, festif et gratuit de la Maison du livre revient avec une programmation riche et familiale pour découvrir ou redécouvrir le centre ancien de Bécherel, ses artisans et la Maison du livre.

Toute la journée, le marché aux livres anciens et d’occasion s’installe dans le village avec bouquinistes et libraires.

Des ateliers (calligraphie, reliure, art végétal, pochoir…) ponctuent la journée pour permettre à chacun de participer et de partager un moment avec artisans et artistes.

Pour célébrer la nuit et ses étoiles, visites décalée à la lampe de poche et lecture du ciel.

Et bien sûr : de la musique -du Moyen-Âge, mixée, ou pour les tout-petits-, des lectures et spectacles pour se plonger dans nos « classiques modernes » –Colette, Roméo et Juliette- et rire ou s’en émouvoir, des voyages en contes ou en apérotomanie… le tout ponctué de balades & expos, à la Maison du livre, dans les jardins et dans le centre ancien de la Petite cité de caractère

La Maison du Livre 4 route de montfort becherel Les Hauts Lieux Bécherel 35190 Ille-et-Vilaine