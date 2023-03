Fête du livre 2023 La Maison du livre, 8 avril 2023 18:00, Bécherel.

Autour du célèbre marché du livre ancien et d’occasion, Bécherel met le corps en mouvement pour cette 33ème édition de la Fête du livre. Des propositions pour tous et partout. 8 – 10 avril 1



Durant 3 jours, nous vous invitons à découvrir : écrits, récits, ouvrages, lectures et, au masculin et au féminin, auteurs, comédiens, musiciens, illustrateurs, danseurs, peintes, photographes, artisans…

Laissez-vous surprendre ici et là, par les nombreuses propositions, ouvertes à tous.

Poésie, humour, littérature, BD…sont à retrouver sur tous les tons et pour tous les publics, grâce aux invités et aux professionnels de la Cité du livre, rejoints par les bouquinistes pour un marché aux livres exceptionnel de 3 jours. Au programme, du chantsigne, des corps au travail, des corps à l’écoute, des corps sublimés, des corps à l’ouvrage, et des corps de texte évidemmet!

La Maison du livre 4 route de Montfort, 35190 Bécherel Bécherel 35190 Ille-et-Vilaine

