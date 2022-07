Nuit du Livre : Évadez-vous ! – 27ème édition // Samedi 6 août, de 10h à minuit Bécherel Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

Nuit du Livre : Évadez-vous ! – 27ème édition // Samedi 6 août, de 10h à minuit

Événement gratuit, inscription aux ateliers nécessaire: 02 99 66 65 65 ou maisondulivre@rennesmetropole.fr

Rendez-vous estival, festif et tout public. Dès l’après-midi et jusqu’à la nuit noire, la Nuit du livre offre un programme d’animations et spectacles variés : des ateliers (calligraphie, BD, origami, mosaïque), de la musique pour voyager, des contes en musique ou en marionnettes à la Maison du livre et dans les jardins, une exposition de cartes postales anciennes à découvrir à la lampe de poche, une caravane postale pour réinventer l’art de se donner des nouvelles, l’observation du ciel avec des passionnés d’astronomie à la nuit tombée… Évadez-vous ! Le traditionnel marché du livre s’installe toute la journée dans le centre ancien pour laisser à chacun le temps de chiner dans une ambiance matinale ou nocturne. Le marché du livre se poursuit aussi le dimanche toute la journée. Et aussi des expositions dans les boutiques et ateliers du centre ancien, n’hésitez pas à pousser la porte ! Événement gratuit ! Restauration et buvette sur place. Découvrez toute la programmation sur Calaméo :

Découvrez toute la programmation sur Calaméo :

ou via le site de la Maison du livre: maisondulivredebecherel.fr

Renseignements et inscriptions au 02 99 66 65 65 ou à maisondulivre@rennesmetropole.fr

