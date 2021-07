Bécherel Bécherel Bécherel, Ille-et-Vilaine Atelier céramique avec Elize Ducange et la Caravane des villages Bécherel Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

Atelier céramique avec Elize Ducange et la Caravane des villages Bécherel, 28 juillet 2021 14:00-28 juillet 2021 16:30, Bécherel. Mercredi 28 juillet, 14h00 Gratuit, sur inscription 0299666565, maisondulivre@rennesmetropole.fr, http://maisondulivredebecherel.fr Pour toute la famille ! Atelier céramique avec Elize Ducange à Bécherel, quartier de la Croix-Robert Curieux de mettre la main à la pâte ? Participez à un atelier de manipulation de terre avec l’artiste céramiste Elize Ducange. Les créations pourront être exposées dans la collection Bécherelum, un cabinet de curiosités locales et poétiques, à découvrir à la Maison du livre. Gratuit. Pour toute la famille !

Inscription conseillée : 02 99 66 65 65 – maisondulivre@rennesmetropole.fr En partenariat avec l’AFEL autour du projet la Caravane des Villages

La Caravane des Villages Il s’agit de proposer des animations en itinérance sur les communes du territoire. L’objectif est de développer des espaces de convivialité et d’animation et d’accès aux droits sur les communes. L’équipe de l’AFEL a rénové une caravane, modulable pour pouvoir accueillir plusieurs projets : ateliers parents-enfants, ateliers adultes, ludothèque, friperie, permanence numériques… Bécherel Bécherel 35190 Bécherel Croix Robert Ille-et-Vilaine mercredi 28 juillet – 14h00 à 16h30

