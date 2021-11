Landeleau Presbital Kozh Finistère, Landeleau Bec’h d’ar billig (repas crêpes en breton) à Landeleau Presbital Kozh Landeleau Catégories d’évènement: Finistère

Presbital Kozh, le vendredi 5 novembre à 19:00

A chacun d’apporter des boissons et de quoi garnir les crêpes. Oaled Landelo fournit la pâte et les billigs. La soirée est ouverte aux bretonnants de toutes générations, apprenants ou confirmés.

2€ evit an nozvezh

Faire des crêpes et discuter en breton. Presbital Kozh 3 rue de l’Aulne, 29530 Landeleau Landeleau Finistère

2021-11-05T19:00:00 2021-11-05T22:00:00

