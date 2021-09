Varennes-Vauzelles Centre Gérard Philipe Nièvre, Varennes-Vauzelles Bécassine Centre Gérard Philipe Varennes-Vauzelles Catégories d’évènement: Nièvre

Varennes-Vauzelles

Bécassine Centre Gérard Philipe, 6 octobre 2021, Varennes-Vauzelles. Bécassine

Centre Gérard Philipe, le mercredi 6 octobre à 14:30

Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne, un jour où des bécasses survolent le village. Devenue adulte, sa naïveté d’enfant reste intacte. Elle rêve de rejoindre Paris mais sa rencontre avec Loulotte, petit bébé adopté par la marquise de Grand-Air va bouleverser sa vie. Elle en devient la nourrice et une grande complicité s’installe entre elles. Un souffle joyeux règne dans le château, mais pour combien de temps ? Les dettes s’accumulent et l’arrivée d’un marionnettiste grec peu fiable ne va rien arranger. Mais c’est sans compter sur Bécassine qui va prouver une nouvelle fois qu’elle est la femme de la situation.

gratuit sur réservation

Retrouvez sur grand écran la célèbre nounou gaffeuse ! Centre Gérard Philipe 54 avenue Louis Fouchère 58640 Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Château de Véninges Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-06T14:30:00 2021-10-06T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nièvre, Varennes-Vauzelles Autres Lieu Centre Gérard Philipe Adresse 54 avenue Louis Fouchère 58640 Varennes-Vauzelles Ville Varennes-Vauzelles lieuville Centre Gérard Philipe Varennes-Vauzelles