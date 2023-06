Stage arts martiaux traditionnels japonais Bec d’Andaine Genêts, 8 juillet 2023, Genêts.

Genêts,Manche

Stage ouvert à toute personne désireuse de progresser dans la connaissance de soi et de se former aux pratiques martiales japonaises (pratiquant et enseignant).A partir de 17h jusqu’au coucher du soleil, prévoir son pique-nique. Parking du Bec d’Andaine..

2023-07-08 fin : 2023-07-08

Bec d’Andaine

Genêts 50530 Manche Normandie



Open to anyone wishing to improve their self-knowledge and learn Japanese martial arts (practitioner and teacher). 5pm to sunset. Bring your own picnic. Bec d’Andaine parking lot.

Abierto a todos los que deseen mejorar su autoconocimiento y conocer las artes marciales japonesas (practicantes y profesores). De 17.00 h a puesta de sol, traer un picnic. Aparcamiento del Bec d’Andaine.

Dieser Kurs steht allen offen, die sich in der Selbsterkenntnis weiterentwickeln und sich in japanischen Kampfpraktiken ausbilden lassen möchten (Praktizierende und Lehrende).ab 17 Uhr bis zum Sonnenuntergang, Picknick mitbringen. Parkplatz am Bec d’Andaine.

