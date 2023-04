Soirée tartes flambées 14 rue de Hoen, 6 mai 2023, Beblenheim.

Dans la cour de la cave de Beblenheim, profitez d’une soirée pour déguster de délicieuses tartes flambées associées au vin alsacien..

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-06 23:59:00. 0 EUR.

14 rue de Hoen

Beblenheim 68980 Haut-Rhin Grand Est



In the courtyard of the cellar of Beblenheim, enjoy an evening to taste delicious flambéed tarts associated with Alsatian wine.

En el patio de la bodega de Beblenheim, disfrute de una velada de deliciosas tartas flambeadas combinadas con vino alsaciano.

Genießen Sie im Hof des Weinkellers von Beblenheim einen Abend lang köstliche Flammkuchen in Verbindung mit elsässischem Wein.

Mise à jour le 2023-02-15 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr